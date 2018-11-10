Hizmet-İş Hatıra Ormanı büyüyor

Ağırnas Mahallesi Gölbaşı mevkiinde oluşturulan hatıra ormanının fidan dikim törenine Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Engelli Komite Başkanı Ahmet Değirmen, Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Eftal Özkartal ve sendika üyeleri katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik programda yaptığı konuşma da Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 2016 yılından bu tarafa Ağırnas Mahallesi Gölbaşı mevkiinde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek, “2016 yılında yapmış olduğumuz çalışma ile burada 500 fidanın toprakla buluşturmuştuk. Bugünde 250 fidanı toprakla buluşturduk. Bu alanı bizlere tahsis etmesinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Anadolu Engelliler Derneği başkanımız ve mesai arkadaşımız Eftal Başkanımada teşekkür ediyorum. Engelli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öz Sağlık İş Sendikası Başkanıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünün başka bir anısı da var. 80 yıl önce aramızdan ayrılan Kurtuluş savaşımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. Yıl dönümünü hasebiyle de burada ulu bir çınarı toprakla buluşturduk. Tüm katılımcılara ve temsilci arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Programın ardından katılımcılara ekmek arası sucuk ekmek ikram edildi.