Hizmet-İş Sendikası’ndan bir anlamlı yardım daha

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 4 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak şu şekilde devam etti, “ 25.03.2017 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aykut Necip Kozak’ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 35 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının bu mübarek günlerde az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef bu tür kazalar hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeği keşke hiç yaşanmasa. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini akıtan çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur.” dedi.