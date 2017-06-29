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29 Haziran 2017 10:29

Hizmet-İş Sendikası’ndan Eğitime 45 Bin Euro Destek

Hizmet-İş Sendikası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğü Avrupa Birliği Koordinasyon ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının desteklediği Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcıları Yetiştirme projesi tamamlandı.

Hizmet-İş Sendikası’ndan Eğitime 45 Bin Euro Destek

29 Haziran 2017 10:29


Proje kapsamında 120 gencin eğitim aldığını ve yapılan sınav sonucu başarılı olan öğrencilerin belgelerini aldıklarını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Gerçekleştirilen proje kapsamında Seyyid Burhaneddin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde 120 gencimiz mesleki beceri ve yeterlilik kazandırılarak iş gücüne katılımını sağlanmış ve sınav belgelendirme sistemi yoluyla da başarılı olan öğrencilerimize MYK belgelerini almayı hak kazanmışlardır. Her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da sorumluluğumuzun bilincineyiz. Bu proje kapsamında 120 gencimizin eğitilmesi ve belgelendirilmesi bizim gençlerimize karşı olan sorumluluğumuzun gereğidir. Bu proje kapsamında kullanılan torna makineleri, bilgisayar, fotokopi makinesi, alet edevatlarında projenin bitmesiyle birlikte öğrencilerimizin kullanmaları için Seyit Burhanettin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine bağışladık. Projenin başından sonuna kadar emeğini esirgemeyen başta okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. ” dedi.


Maddi değeri yaklaşık 45 Bin Euro civarında olan proje malzemeleri yapılan protokolle Seyyid Burhaneddin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ramazan Güneş ve Sendika Başkanı Serhat Çelik’in imzaladığı protokolle okula devredildi.




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