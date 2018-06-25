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25 Haziran 2018 12:13

Hizmet-İş Şube Başkanı Çelik: "Milletin iradesi sandığa yansıdı"

Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimi sonrasında milletin iradesinin sandığa yansıdığını ifade ederek, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Hizmet-İş Şube Başkanı Çelik:

25 Haziran 2018 12:13


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin ülke çapında huzur ve güven içerisinde gerçekleştiğinin altını çizen Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı serhat Çelik, "Sürekli gelişen ve büyüyen ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşmak için bir seçimi daha geride bıraktı. Milletimizin büyük çoğunluğu sandığa giderek yeni dönemin oluşmasında söz sahibi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimden zaferle çıkan Cumhur ittifakında bulunan partiler ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum. Artık ülkemiz için birlikte hareket etme ve çalışma zamanıdır." ifadesinde bulundu.


Çelik, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.




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