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10 Ocak 2017 13:54

Hizmet İş’ten Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Hizmet İş’ten Büyükşehir Belediyesine ziyaret

10 Ocak 2017 13:54

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Huzurlu bir iş yerinde çalıştıklarını ve huzurlu bir şehirde yaşadıklarını belirten Serhat Çelik, bu huzuru sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.
Hizmet İş Şube Başkanı Serhat Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten çalışanlar olarak her konuda destek gördüklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nde hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışıldığını ifade eden Çelik, "Bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Böyle olunca arkadaşlarımız da emeklerini esirgemiyorlar. Gece gündüz şehrimize hizmet ediyorlar. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz ve huzurlu bir iş yerinde çalışıyoruz. Huzurun mimarı da sizlersiniz. Bu nedenle teşekkür ederiz." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu şehirde yaşayanların yüzünü güldürmek için gayret ettiklerini belirterek, "Çalışanlarımızın yüzü gülerse vatandaşın da yüzü gülecektir. Bunun için çalışanlarımızla sık sık çalıştıkları mekanlarda bir arada oluyoruz. Dertleriyle dertlenmeye ve imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Bundan sonra da birlik beraberlik ve huzur içinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



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