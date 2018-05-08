Hizmet ve yatırımlarla dolu 3 yıl

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yerel Buluşmalar programlarıyla toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Çelik, 2’ncisi yapılan Yerel Buluşmalar’da memur sendikalarının yönetici ve üyeleriyle bir araya gelerek üç yılda yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Çelik, şehrimize her alanda kalıcı eserler kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 2.’si yapılan Yerel Buluşmalar Programı Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, memur sendikalarının şube başkanları ve yöneticileri ile kadın, gençlik ve engelli komisyonu üyeleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üç yılda yapılan yatırımlarla ilgili bir sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hizmet ve yatırımlarla dolu üç yıl geçirdiklerini belirtti. Üç yılda ülke gündemini ciddi anlamda etkileyen 15 Temmuz Darbe Girişimi, terör olayları, ekonomik terör, seçimler gibi etkenlere rağmen hız kesmeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Elhamdülillah Ankara’da hükümetimiz, Kayseri’de de biz boş durmadık, koşturduk ve hizmet ürettik. 15 Temmuz’un arifesinde dahi çok önemli bir bulvarın temelini attık” dedi.

"Kayseri’ye kalıcı eserler kazandırıyoruz"

Göreve geldiklerinde çeşitli toplantılar düzenleyerek toplumun tüm kesimlerini dinlediklerini ve bir yol haritasını belirlediklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, bu yol haritası doğrultusunda ardı ardına projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Üç yılda iz bırakacak kalıcı eserleri Kayseri’ye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Üç yılda 742 ihale yaptık. Bu ihalelerin toplam bedeli 1,5 milyar TL’yi geçti. 5 bin 700 noktada çalıştık. 656 kilometre bitümlü sıcak kaplama asfalt yol, 1300 km sathi kaplama yol yaptık. 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parke yaptık ki, ilçelerine bu kadar kilitli parke yapan bir Büyükşehir Belediyesi yok. 42 spor sahası yaptık. 259 tarım makinesi dağıttık. 17 kadın gençlik merkezi ve sosyal yaşam merkezi yaptık. 10 köprülü kavşak yapıyoruz, 3 tanesine de başlıyoruz. Yaptığımız bağlantı köprüsü 10’u geçti” diye konuştu.

Ulaşım yatırımları çerçevesinde açılan bulvarlar, katlı kavşaklar, raylı sistem hatları, toplu taşıma aracı alımları gibi konularda bilgi veren Başkan Çelik, trafiğin sıkıştığı yerlerde yolları genişleterek adeta sihirli değnek değmişçesine trafiği rahatlattıklarını söyledi. Pek çok yerde yolları genişleterek trafik akışını yüzde 40 artırdıklarını vurgulayan Çelik, “Balıkçılar önünde de bir çalışma başlattık. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız. Bu çalışmanın ardından Cumhuriyet Meydanı ile Forum Kayseri arasındaki trafik rahatlayacak. Bu arada park etmeyi yasak hale getiriyoruz. Sadece bu düzenlemeyi yaparak pik saatlerde bu yolda kaybedilen 10 dakikayı kazanacağız. Birçok noktada buna benzer çalışmalar yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra KASKİ’nin altyapı yatırımları, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi, Keykubat Kent Park Projesi, ilçelerde yapılan kadın gençlik merkezleri ve diğer yatırımlar, tarım ve hayvancılık destekleri, sosyal yaşam merkezleri, kültür sanat faaliyetler, spor etkinlikleri, KAYMEK faaliyetleri, mezarlık çalışmaları, sosyal yardımlar, YADES, meslek akademisi, Erciyes’e yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmaları gibi konularda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.