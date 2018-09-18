Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde Çevre Düzenlemesi

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Atatürk Bulvarını Mevlana Mahallesine bağlayan ana aks olan caddenin çok kısa bir sürede asfaltının serilmesinin ardından hızla başlayan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Palancıoğlu, bin 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yola 4 bin 250 ton son kalite sıcak asfalt serildiğini söyledi.

Başkan Palancıoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin ilçenin önemli bir yolu olduğunu belirterek, “Bu yolda asfaltının yenilenmesiyle ilgili talep vardı. Bu yolu çok hızlı bir şekilde yenilemiş ve genişletmiş olduk. Gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün alt yapıyı değiştiren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Asfaltta da Büyükşehir Belediyemiz destek verdi. Ve burası çok kaliteli ve nitelikli bir hale geldi.” dedi.

Devam eden çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu:

“Şuanda kaldırım, dükkan önlerindeki merdiven, duvar ve rampa uygulaması, refüj, kavşak, yaya yolu, yol kenarı cep park, çevre düzenlemesini yaptığımız binaların otoparkı gibi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle okulların açılmasına yetiştirmek istemiştik ve burayı tamamladık. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim kazasız şekilde kullanmayı nasip etsin. Talasımızı çok daha güzel ve nezih bir hale getirmeye çalışıyoruz.”

Başkan Palancıoğlu, inceleme gezisini çevredeki esnaf ile görüşerek tamamladı. Yola bakan dükkânlardaki esnaf ta yapılan çalışmalar için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.