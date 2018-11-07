Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlantı yolları asfaltlanıyor

Talas'ta ulaşımda konforu artırmak için hızlı yatırımlarla kısa süre önce yenilenerek genişletildiği Hoca Ahmet Yesevi Caddesine bağlantı yollarında asfalt çalışması başladı.

Talas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Yenidoğan ve Kiçiköy mahallelerini birbirini bağlayan Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin güney kısmındaki bir cadde ve iki sokağın asfaltı sökülerek altyapısı yenilendi.

Çalışmaların tamamlanarak asfalt serilmeye başlanılan bölgede incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Palancıoğlu, Sağlık Caddesi, Sağlık1 Sokak ve Kayabağlar2 Sokakta devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, 700 metre uzunluktaki cadde ve sokaklara yaklaşık 900 ton asfalt serileceğini söyledi.

Çalışmaların eskiyi söküp yerine daha geniş ve kaliteli asfalt serilmesiyle devam ettiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Talas'ta hava şartlarını mümkün olduğunca iyi değerlendirerek kış gelmeden asfalt, yol, kaldırım ve park çalışmalarını hızlandırıyoruz.” dedi.

“Burada Kiçiköy Mahallemizde özellikle Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin genişlemesini ve kaldırımlarını yeniledikten sonra bağlantı yollarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Başkan Palancıoğlu, “Hemen 1 nolu sağlık ocağından başlayan ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesine bağlanan sokakların asfaltını ve kaldırımlarını yeniliyoruz. Sadece burada değil Mevlana, Reşadiye ve diğer mahallelerimizde ihtiyaçları belirlediğimiz bölgelerde plan dahilinde asfaltları yeniliyoruz. Kiçiköy sakinlerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, çalışmalar sırasında mahalle sakinleri ile sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

Kiçiköy Muhtarı Bekir Hastürk ise mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Palancıoğlu ve belediye personeline teşekkür ederek, “Bir karış bozuk asfaltımız yok. Allah razı olsun” dedi.