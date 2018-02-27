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27 Şubat 2018 19:24

Hollanda’nın, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermemesi

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanımasının ardından Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılacak olan FIS Snowboard Dünya Kupası’na oyuncu göndermemesine ilişkin, "Siyasi bir sebep olduğunu tahmin etmiyoruz" dedi.

Hollanda’nın, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermemesi

27 Şubat 2018 19:24


Türkiye Kayak Federasyonu’nun destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan FIS Snowboard Word Cup, 3 Mart’ta başlayacak. 17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup’a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda’nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Hollanda’nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanıması ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.


Cıngı: "Siyasi bir sebep olduğunu tahmin etmiyoruz"


Hollanda’nın aldığı bu kararı değerlendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "3 Mart 2018 Cumartesi günü Erciyes Develi Kapı’da yapacağımız Dünya Kupası için geri sayım başladı. Hali hazırda 18 ülkeden 89 yarışmacımız Erciyes’te birbiriyle kıyasıya mücadele edecek. Bu arada bugün itibariyle 2 ülkenin bu yarışmaya katılmaktan vazgeçtiğini öğrendik. Bunlardan bir tanesi Hollanda, bir tanesi de Kore. Hollanda zaten Dünya Kupası’na bir atletle katılıyordu. Maalesef onlar hangi gerekçeyle olduğunu da bildirmeden turnuvaya katılmaktan vazgeçmişler. Türkiye Kayak Federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde herhangi bir sebep bildirmediklerini de öğrendik. Güney Kore’de öyle. Bu sene Erciyes’teki Dünya Kupası’nın zamanlama açısından bir talihsizliği oldu. Kore’de düzenlenen kış olimpiyatlarından hemen sonraya gelmesi, çok kısa süre içerisinde insanların toparlanıp Erciyes’e tekrar gelmelerini biraz zorlaştırdı. Zannediyoruz ki, Hollandalı atletin katılmayışının sebebi de budur veya Hollandalı atlet olimpiyatlarda belki istediği başarıyı göstermedi veya moral bozukluğu oldu. Belki de puan toplama için Erciyes’e gelmesinin bir katkısı olmayacağını düşündü veya böyle bir pozisyona düştü. Zannediyoruz ki yarışmalara bu sebepten katılmamıştır. Siyasi bir sebep olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü maalesef Hollanda ile son 1 yıldır gerilim yaşıyoruz. Bu yarışlara Hollanda’nın müracaat ettiği zamanda aramızda diplomatik sıkıntı vardı. Zaten siyaseten katılmamış olsalardı o zamanda müracaatlarını yapmazlardı. Bunun siyasi bir sebep olduğunu tahmin etmiyoruz. Sadece katılacak atletin muhtemelen kendi puan durumundaki veya moral durumundaki bir radikal değişiklikten dolayı bu kararı aldıklarını zannediyoruz. Çünkü Kore ile aramızda bir sıkıntı yok, onlarda bir atletle katılacaklardı ama onlarda katılmaktan vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.




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