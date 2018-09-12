Hülya Atçı Nergis'ten Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Hülya Atçı Nergis, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Ak Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyelerinden Filiz Ertürk, Canan Tüysüz, Zehra Çomuk ve İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında Hülya Atçı Nergis, Kayseri Şeker'in yeni kampanya dönemi hazırlıkları hakkında Başkan Akay'dan bilgi aldı ve Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının 2018-2019 Kampanya döneminin kazasız belasız başlayıp sona ermesi, çiftçiler açısından da bereketli olması dilek ve temennilerinde bulundu.

Başkan Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının kampanya ya hazır olduklarını ve Kampanya başlangıçlarının Boğazlıyan da 17 Eylül, Kayseri'de 25 Eylül Turhal da ise büyük bir ihtimalle 28 Eylülde yapılacağını belirtti.