Hunat Çarşısı yönetim kurulu Melikgazi Belediyesi'ni ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek Hunat Çarşısı Çevre düzenleme ve Tarihi Mekanların Korunması ile Hunat Mahallesine yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldılar.

Hunat Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz, ziyaretleri ile olarak şu açıklamalarda bulundu; "Hunat Çarşısı adına almış olduğunu Hunat Cami, medrese ve Hamamı ile tam bir tarihi mekânın merkezidir. Ayrıca Suya Kanmış Hatun Türbesi, Yanıkoğlu Türbesi, Babür Mescidi ile tarihi mekânlara komşu bir çarşıdır. Çarşımızın çevre düzenlemesi ve bu tarihi mekânlar ile bütünleşen bölge planlaması ile ilgili Melikgazi belediyemizin bir projesi bulunmaktadır. Zaten Balıkçılar Sokağı ile Hunat Mahallesine yeni bir misyon kazandırılmıştır. Tüm bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. 262 esnafı barından Hunat çarşısı yönetimi olarak belediyemizden memnunuz. Bu ziyarette hem kendimizi tanıttık hem de projelerimizi paylaştık.”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da ise yaptığı açıklamada; “Belediye olarak sivil topluk kuruluşları, mesleki oda ve dernekler ile esnaf birlik ve vakıflar ile birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bu dayanışma ve birliktelik şehrimize yatırım ve hizmet olarak yansımaktadır. Hunat Çarşısı şehrin merkezinde yer alan ve büyük bir esnafın iş yaptığı yerdir. Bu çarşının adına yakışır ve çevresi ile uyumlu projemiz vardır. Bu projenin uygulanması ile Hunat çarşısı çehresi değişecek ve tarihi mekânların arasında otoparkları ve parklarla çevreli bir çarşı merkezi olacaktır“ dedi.

Hunat Çarşı Yönetim ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalıştıklarını bu ziyaret vesilesi ile dernek üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısını kültür ve sanatın merkezi olması için çeşitli ortak etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.