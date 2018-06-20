Hunat Göçmen Sağlığı Merkezi, AB Bakanlığının Sıhhat Projesi kapsamında finanse edilerek açılması planlanan 50 güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerinden ilk beşi arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen ve 14 Şubat’ta hizmete başlayan Hunat Göçmen Sağlığı Merkezi, bugüne kadar, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere yaklaşık 9 bin mülteciye hizmet verdi.

4 dalda hizmet verilecek

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Dr. Cennet Uzun Mumcuoğlu, bu merkezlerin amacının gelecekte 2. basamak sağlık hizmetlerine destekte bulunmak olduğunu söyledi. Türkiye’de 210 göçmen sağlığı merkezi ve 50 açılması planlanan güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi bulunduğunu belirten Uzun Mumcuoğlu, güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerinin diğerlerinden farkının uzmanlaşmış dallarda hizmet vermek olduğunu ifade etti. Hunat Göçmen Sağlığı Merkezinde dört ayrı dalda hizmet verileceğini kaydeden Uzun Mumcuoğlu, “Burada pratisyen hekimlerin yanı sıra bir dahiliye uzmanı, bir pediatri uzmanı, bir kadın doğum uzmanı, bir diş hekimi olması planlanmakta. Bu dallarda hizmet verecek alt yapımız hazırlanmış olup hekim ataması yapıldıkça hizmet vermeye devam edilecektir. Halihazırda bir çocuk hekimimiz göreve başlamış olup eğitime gönderilmiştir. Eğitim sonrasında bu alandaki hizmetlerimiz başlayacak” dedi.

Merkezde öncelikle Suriyeliler olmak üzere, diğer tüm mültecilere sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Uzun Mumcuoğlu, halihazırda merkezde poliklinik hizmetleri, gebe takipleri, aşılama işlemleri yapıldığını söyledi.

2. basamak sağlık hizmetlerine destek olacak

Merkezin aktif olduğu 14 Şubat’tan bu yana 8 bin 700 civarında poliklinik hizmeti verildiğini dile getiren Uzun Mumcuoğlu, “Merkezimizde 3 Suriyeli hekim, 4 Suriyeli hemşire, 2 Türk hemşire, 4 destek personeli hizmet vermektedir. İlerleyen günlerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerimizin aktive olmasıyla birlikte burada verilen hizmetlerin 2. basamak sağlık hizmetlerine destek olması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hastalarımız hizmetten memnun”

Hunat Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinin 3 Suriyeli hekiminden biri olan Mohamed Naji Helli ise, normalde pediatri uzmanı olduğunu, savaştan dolayı eğitimini tamamlayamadığı için pratisyen hekimlik yaptığını söyledi. Mohamed Naji Helli, tedaviye gelen mültecilerin, merkezde verilen hizmetlerden memnun olduklarını sözlerine ekledi.