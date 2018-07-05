Hurda araçlar Büyükşehir’e teslim ediliyor

Araçların hurdaya çıkarılması halinde 10 bin TL’ye kadar ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler, 16 yaş ve üzeri araçlarını Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vatandaşları hükümetin çıkardığı hurda araç teşvikinden yararlanmaya davet etti.

Kamuoyunda hurda araç teşviki olarak bilinen 7103 sayılı kanunla yürürlüğe giren 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması kapsamında Büyükşehir Belediyelerine teslim edilecek araçlar için hurda araç kabulünü devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların teslim ettiği hurda araçları Tomarza’nın Gülveren Mahallesi’ndeki park alanında topluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gülveren’deki park alanında incelemeler yaparak vatandaşların hurda araç teslimine göstermiş oldukları ilgiyle ilgili bilgiler aldı. Hurda araçların teslim alınacağı tek yetkili merciin Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Hemşehrilerimiz araçlarını hurdaya ayırdıklarında 10 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi alıyorlar. Bizler de araçlar biriktikçe bu araçları Makine Kimya Endüstrisi’ne teslim ediyoruz. Bu imkandan tüm vatandaşlarımızı faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Kanun kapsamında 16 yaş ve üstü araçların tescil sahipleri öncelikle Kayseri’de herhangi bir notere kimlikleri ve araç tescil belgeleriyle birlikte giderek 7103 sayılı kanunun ilgili şartlarına göre noterden işlemlerini başlatıyorlar. Aracın şartlarının tutması halinde noterin verdiği evrakla birlikte Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’na müracaat edilerek randevu alınıyor. Araçlar burada yapılan kontrolden sonra Büyükşehir Belediyesi Tomarza-Gülveren Şantiyesi Depolama Merkezi’ne teslim ediliyor.