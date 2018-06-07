Hürriyet mahallesinde iftar coşkusu

Hürriyet Mahallesinde düzenlenen iftar programlarına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekili adayları, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilat üyeleri, meclis üyeleri, belediye müdürleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Melikgazi’de Ramazan Ayı’nın bereketinin dolu dolu yaşandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Her akşam bir mahallemizde kurduğumuz iftar sofraları ile mahallelilerle buluşuyor, iftarı birlikte yapıyoruz. Bugün de Hürriyet mahallemizde sizlerle birlikte olmaktan, Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hürriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazar Yerinde 2 bin mahalleli ile birlikte iftarımız gerçekleştirdik" dedi.

Hürriyet mahallesinde yapılan imar planı değişikliği ile bu semtin yenilendiğini dolayı ile yeri bir imaj kazanarak çok katlı binalar ile mahalle halkının sosyal yaşamının artığını ve mülklerinin değer kazandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle sakinlerin talepleri doğrultusunda bazı bölgelerinde kentsel dönüşüm devam ettiğini sözlerine ekledi.