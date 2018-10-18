Hüseyin Göçek yönetecek

haftasında 21 Ekim Cumartesi günü 3.İstanbul Başakşehir Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Medipol Başakşehir-Kayserispor maçını İstanbul bölgesinden Hüseyin Göçek düdük çalacak.

2018-2019 sezonunda geride kalan 8.hafta sonunda İstanbul Bölgesi hakemi Hüseyin Göçek, Kayserispor'un 13 Ağustos 2018 tarihinde oynadığı Antalyaspor maçını yönetti. Bu karşılaşmadan Kayserispor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Hüseyin Göçek, Kayserispor'un şimdiye kadar 22 maçını yönetti. Kayserispor bu maçlarda 8 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir- Kayserispor maçını da Hüseyin Göçek yönetmiş, ev sahibi ekip sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Hüseyin Göçek, Medipol Başakşehir'in bu kez ilk maçını yönetirken, Kayserispor'un ise ikinci maçını yönetecek. Hüseyin Göçek'in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.