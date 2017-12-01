Hutbede ‘Kara Cuma’ tepkisi

Zira bizim inancımızda bütün günler Allah’ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur” denildi.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Hacı Mehmet Küçükçalık Camii, her cuma olduğu gibi bu cuma vakti de doldu, taştı. Cami’de yer bulamayan vatandaşlar cami avlusu ve bahçesinde namaz kılarken, Cuma hutbesinde ‘Güneşin doğduğu en hayırlı gün: Cuma’ başlıklı konuda Cuma gününün bayram ve sevinç günü olduğu vurgulandı.

Hutbede, son günlerde tüm dünyada ‘Black Friday’, yani ‘Kara Cuma’ adı ile indirim günlerine tepki gösterilerek, “Son zamanlarda sıkça duyduğumuz “Kara Cuma” ifadesi, müminler olarak hepimizi rahatsız etti. Zira bizim inancımızda bütün günler Allah’ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretlerin karşısında müminler olarak dine ve değerlere sımsıkı sarılmak gerektiği belirtilen hutbede, “Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz, Yüce Dinimiz İslam’ı, hidayet rehberimiz Kur’an’ı, Âlemlere Rahmet Peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanıtmaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah’ın yardımı da bizimle beraber olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan “Gençlik ‘Huzur’da Buluşuyor” adlı sabah namazı buluşmasının 25.sinin Pazar günü sabah namazında Hunat Camii’nde gerçekleşeceği duyuruldu.