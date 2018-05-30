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30 Mayıs 2018 10:54

Huzur Çınarı ve Genç KAYMEK elele

Büyükşehir Belediyesi, ilgili birimleriyle daha donanımlı bir gençlik yetişmesi için gayret göstermeye devam ediyor.

Huzur Çınarı ve Genç KAYMEK elele

30 Mayıs 2018 10:54

Bu kapsamda KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı ile Genç KAYMEK gençler için el birliği ile çalışıyor.


Genç KAYMEK tesisleri ile okullarda öğrencilerle bir araya gelen Huzur Çınarı aile danışmanları öğrencilere bireysel psikolojik destek hizmetleri veriyor. Aile danışmanları bireysel destek çalışmalarının yanı sıra sınav kaygısı, motivasyon, etkili ders çalışma teknikleri ve değerler eğitimi gibi birçok konuda seminerler gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulunuyor.


Dönem boyunca şehir merkezi ve ilçelerde 29 farklı okulda 38 seminer verildi. Aile danışmanları bu seminerlerde sadece öğrencilerle değil ailelerle de bir araya gelerek öğrencinin başarısında aileye düşen görevleri anlattılar.




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