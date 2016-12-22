Huzur Çınarı’ndan ruh sağlığı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK’e bağlı Huzur Çınarı tarafından "Fıtrat Farklılıklarıyla Birlikte Yaşamak" konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde psikolojik problemi olan bireyler ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi. Programda ayrıca Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarından oluşan koro, hain terör saldırılarına tepkisini "Türkiyem" şarkısı ile gösterdi.

Büyükşehir Bünyesi bünyesindeki KAYMEK’e bağlı Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin düzenlediği seminer Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu’nda yapıldı. Seminere konuşmacı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hekimlerinden Psikiyatrist Canan Kılıç katıldı.

Seminer öncesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalardan oluşan koro tarafından hain terör saldırılarına tepki gösterilerek "Türkiyem" şarkısı seslendirildi. Seminerde psikolojik sorun yaşayan bireyler ve ailelerinin yaşadığı problemlere dikkat çeken Dr. Canan Kılıç, hastalara verilecek en önemli desteğin anlaşılmaları ve hastalıklarının kabullenildiğini hissetmeleri olduğunu söyledi. ’Her şeyi kafana takma’, ’Gez-dolaş açılırsın’, ’İstersen bu durumu iradenle atlatabilirsin’ gibi ifadelerin hiçbir yararının olmadığını dile getiren Kılıç, bu sözlerin hastada anlaşılmadığı hissi uyandırdığını kaydetti. İyileşme süreci için neler yapılması gerektiğine de değinen Kılıç, "Toplumdan kaçarak ve hastalığı saklayarak psikolojiyi düzeltemezsiniz. Tedavinin yanında çeşitli sosyal aktivitelerde bulunulması, düzenli uyku ve egzersiz yapılması da en az ilaç kullanımı kadar önem taşımaktadır" dedi.