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30 Kasım 2017 16:12

Hz. Peygamber Tekden Koleji’nde anıldı

Tekden Koleji’nde, Mevlit Kandili dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Hz. Peygamber Tekden Koleji’nde anıldı

30 Kasım 2017 16:12


Tekden Koleji’nde, Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu gece olarak bilinen Mevlit Kandili dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Bir hafta boyunca Hz. Peygamber’e olan hasretlerini mektup yazarak dile getiren öğrenciler, düzenledikleri program ile etkinlikleri tamamladı.


Tekden Koleji’nde düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Orhan, "Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, ilkokulumuz, ortaokulumuz ve lisemiz ile birlikte gönüller sultanı programımızı gerçekleştiriyoruz. Mevlit Kandilini idrak ediyoruz. Bundan dolayı öğrencilerimizin hazırladığı çok güzel bir program var. 1 hafta boyunca bu etkinliğimiz devam etti ve bugün bunun programını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızda Peygamber efendimizin hayatını anlattılar. Peygamberimizin hadisleri ile ilgili yarışmalar yapıldı. Programlar çok güzel oldu. Peygamberimizin sevgisini, Peygamber efendimizin günümüze taşıyacağımız sünnetini çocuklarımızla paylaştık" ifadelerini kullandı.




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