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İbrahim Ağa Cami imamlarından başkan Cabbar'a teşekkür ziyareti

İbrahim Ağa Cami imamları, camilerinde yapılan temizlikten dolayı Belediye Başkanı Mehmet cabbar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İbrahim Ağa Cami imamları, camilerinde yapılan temizlikten dolayı Belediye Başkanı Mehmet cabbar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Develi Belediyesi'nin camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına yönelik tebrikler günden güne artıyor. İbrahim Ağa Caminde yapılan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirmek adına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden Cami İmamı Bayram Kırıcı ve Muzaffer Karabacak; "İbadet yerlerimizin çevre düzenlemelerinin yanı sıra içinin de temizliğini yaparak camiye yaraşır bir görünüm kazandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Camiler başta olmak üzere bütün kurumlarda çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Cabbar, nazik ziyaretlerinden dolayı imamlara teşekkürlerini iletti.

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