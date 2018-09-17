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İç Anadolu'nun tek rafting takımı Türkiye 3'üncüsü oldu

Türkuaz Doğa Sporları ve Yahyalı Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında oluşturulan Yahyalı Belediyesi Rafting Takımı, Türkiye Rafting Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu.

Türkuaz Doğa Sporları ve Yahyalı Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında oluşturulan Yahyalı Belediyesi Rafting Takımı, Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.


Türkuaz Doğa Sporları ve Yahyalı Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında oluşturulan Yahyalı Belediyesi Rafting Takımı, ilk meyvelerini vermeye başladı. Türkuaz Doğa Sporları Derneği'nin uzman ekibi tarafından eğitilen Yahyalı Belediyesi U-19 Kadınlar Rafting Takımı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen ve 59 takımın katıldığı Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.


Çok mutlu olduklarını belirten Türkuaz Doğa Sporları Derneği Basın Sözcüsü Deniz Temel, "Sporcularımıza bize yaşattıkları bu mutluluktan dolayı çok teşekkür ederiz, gururluyuz. Ekibimizle beraber kısa zaman içerisinde çok işler çıkarttık. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e teşekkür ederiz. Çok çalışıp daha büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.

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