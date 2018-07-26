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26 Temmuz 2018 10:06

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

26 Temmuz 2018 10:06

Baki Eker, Acıbadem Kayseri Hastanesinde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.


Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü ekibine katılan Dr. Baki Eker, 2012 yılından beri İç Hastalıkları (Dahiliye) uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Baki Eker, 1982 Mersin doğumlu. 2006 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2008-2012 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışması olan Dr. Baki Eker, Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü kadrosuna tam zamanlı olarak katılmasıyla ilgili, “Görevime Acıbadem ailesinde devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.




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