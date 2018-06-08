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08 Haziran 2018 14:23

İftar bereketi Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar bereketi Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı

08 Haziran 2018 14:23


Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek gezerek, bölge sakinlerine ‘Hoş geldiniz’ dedi ve kısa sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu vurguladı.


Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar,“Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık ve önümüzdeki günlerde hep beraber inşallah sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Şimdiden Bayramınız mübarek olsun” Şeklinde konuştu.


İftarın ardından, geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatılması anlamında Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocasinan’da Ramazanlar Başka Güzel’ etkinliğinin sahnelenmesi, iftar programına renk kattı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerinde, çocuklar doyasıya eğlenirken, katılımcılar hoşça vakit geçirdi. İllüzyon, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah ve Hacivat-Karagöz gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklar, animasyonlar ve yarışmalar ile de eğlencenin tadına vardı.


Başkan Çolakbayrakdar, teravih sonrasında ise Erkilet Mehmet Akif ErsoyMahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.




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