İftar sofrası Argıncık mahallesinde kuruldu

Vatandaşların programa yoğun ilgi göstermesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirten Baykan Çolakbayrakdar, “Belediyelerin her türlü organizasyonu vatandaşların katılımıyla daha bir anlamlı hale geliyor” dedi.

Ramazan Ayı boyunca birçok başarılı iftar organizasyonuna imza atan Kocasinan Belediyesi bu kez Argıncıktaydı. Binlerce kişiye hazırlanan iftar yemeği zamanında vatandaşın masasına kondu. Argıncık sakinleri Ezan saatini Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler dinleyerek bekledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliği yaptığı programa, AK Parti Milletvekilleri Hülya Nergis Atcı ve İsmail Emrah Karayel de katıldı.

İftardan önce masaları tek tek gezerek vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yapılan iftarın ardından düzenlenen etkinliklere geçildi. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerinde, çocuklar doyasıya eğlenirken, katılımcılar hoşça vakit geçirdi. İllüzyon, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah ve Hacivat-Karagöz gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklar, animasyonlar ve yarışmalar ile de eğlencenin tadına vardı. Etkinlik sırasında çocuklara Kocasinan Çocuk dergisi dağıtıldı.

İftarın ardından Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Argıncık Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek, onların sorularını ve taleplerini dinledi.