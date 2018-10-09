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İhtiyaç sahibi çocuklara dikkat çekmek için yürüdüler

Kayserili Yılmaz Yeşil ve Mehmet Arslan, ihtiyaç sahibi çocuklara dikkat çekebilmek adına yola çıktıkları Kayseri’den bir hafta sonra Adana’ya ulaştı.

Kayserili Yılmaz Yeşil ve Mehmet Arslan, ihtiyaç sahibi çocuklara dikkat çekebilmek adına yola çıktıkları Kayseri'den bir hafta sonra Adana'ya ulaştı.


1 Ekim 2018 tarihinde sabah saatlerinde Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nden yola çıkan Yılmaz Yeşil ve Mehmet Arslan, tam bir hafta süren yürüyüşün ardından 7 Ekim 2018 tarihinde saat 11.30'da Adana'ya ulaşarak yürüyüşü tamamladı.


Mehmet Yeşil, "İnşallah çocuklara yardım amaçlı yola çıktığımız bu faaliyetimiz ses getirir. İhtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için tüm vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz" diye konuştu.

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