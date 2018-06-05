İkbal Çelik’ten 87 yaşındaki Aliye Tunç’a ziyaret

YADES projesinden yararlanan Aliye Tunç ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Evde Sosyal Destek Hizmeti, Yaşlı Destek Programı (YADES) projesinden yararlanan 87 yaşındaki Aliye Tunç’u, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik’in yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin de ziyaret etti.

Kendisine haber verilmeden çat kapı yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyan Aliye Tunç, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Eşini 15 yıldır kaybettiğini ifade eden Aliye Teyze, YADES kapsamında aldığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Aliye Tunç ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren İkbal Çelik ve Emine Timoçin oruçlarını da Aliye Teyze ile birlikte açtılar.