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24 Kasım 2017 16:42

İkbal Çelik’ten anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle KAYMEK’in Sümer ve Göznuru Tesisleri’nde öğretmenlerle bir araya geldi.

İkbal Çelik’ten anlamlı ziyaret

24 Kasım 2017 16:42

Çelik, KAYMEK öğretmenlerinin şahsında tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Öğretmenler Günü’nde anlamlı bir ziyarette bulundu. KAYMEK’te görev yapan eğitmenleri Sümer Tesisleri’nde ziyaret eden İkbal Çelik, KAYMEk Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan tarafından karşılandı. KAYMEK eğitmenlerinin bu özel gününü kutlayan Çelik, öğretmenlere tek tek gül hediye etti.


KAYMEK eğitmenleri ile sohbet eden İkbal Çelik, öğretmenler gününü kutlayarak tüm öğretmenlere hayırlı nesiller yetiştirmeleri temennisinde bulundu. Öğretmenlere aileleriyle birlikte nice sağlıklı ve mutlu yıllar geçirmeleri temennisini ileten Çelik, böyle anlamlı bir günde öğretmenlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.


KAYMEK Sümer Tesisleri’nde daha sonra Başkan Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik ve öğretmenler tarafından Öğretmenler Günü pastası kesildi. Başkan


Daha sonra Sümer Tesislerindeki kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden İkbal Çelik, buradan KAYMEK’in Göznuru Tesisleri’ne geçti. Göznuru Tesisleri’nde görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden ve onlara gül veren İkbal Çelik, Göznuru Tesisleri’ndeki kursları da gezdi. Çelik, kurslardaki eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti.




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