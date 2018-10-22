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İki kulüp arasında dostluk ziyareti

Develispor Başkanı Ali Kabak, geçen hafta kendi sahasında oynadığı Başakpınar maçında ayağı kırılan Başakpınar Belediyesporlu Tarık Koç’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Develispor Başkanı Ali Kabak, geçen hafta kendi sahasında oynadığı Başakpınar maçında ayağı kırılan Başakpınar Belediyesporlu Tarık Koç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Develispor Başkanı Ali Kabak ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, "Geçen hafta kendi sahamızda oynadığımız Başakpınar maçında sakatlanan Tarık Koç'u Gültepespor maçı sonrası futbolcularımızla birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk, kardeşimize acil şifalar diliyoruz” dedi.


Başkan Kabak ise, "Bu hafta deplasmanda oynadığımız Gültepespor maçında 1-1berabere kaldık, seri galibiyetler sonrası puan kaybı bizi üzdü, çünkü Develispor her yerde her takımı yenecek güçtedir. Yine de deplasmanda alınan bir puan bizi teselli etti, futbolcu arkadaşlarımı ve teknik ekibi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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