“İki Nesil Tek Rahle” projesi kapsamında Genç KAYMEK öğrencilerinin annelerine Kuran-ı Kerim öğretiliyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde devam eden "İki Nesil Tek Rahle” projesi ailelerden büyük ilgi görüyor. İl Müftülüğü ile iş birliği içinde üç yıldır devam eden proje kapsamında bu yıl 300 anneye Kuran’ı Kerim öğretiliyor.

Çocukları Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde ders alan aileler “İki Nesil Tek Rahle” projesine katılabiliyor. Annelere Kuran’ı Kerim’in yanı sıra siyer ve temel dini bilgiler dersleri de veriliyor.