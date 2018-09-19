İki ödül alan tek ilçe belediye Melikgazi oldu

Uygulaması başarı ile tamamlanmış projeler

PROJELERİNİN ödüllendirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Ulusal düzeyde yayın yapan ve merkezi İstanbul'da bulunan Özel Kalem Dergisi'nin 10. Yerel Yönetim Ödül töreninde Melikgazi Belediyesi Kentsel Tasarım Kategorisinde “Dedelerimizden,Torunlarımıza” temasıyla hazırlanan tarihi Germir İptida-i Mektebi ve Kent içi Ulaşım Kategorisinde Taha Carım Bulvarı Projeleri ödüle layık bulunulmuştur. Akademisyenlerden oluşan jüri heyeti Türkiye'den 1716 projeyi değerlendirmiş, 34 proje ödüle layık bulmuştur. İKİ ÖDÜL ALAN TEK İLÇE BELEDİYE Melikgazi Belediyesi olmuştur. Bu da Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır“ dedi.

Çalışmamız Bilimsel Olarak da Ödüllendirildi..

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ödül alan projelerin akademisyenlerden oluşan bir jüri heyetince ödüle layık bulunmasının aynı zamanda çalışmaların bilimselliğini de kanıtladığını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye çalışmaların bu tür kurum, kuruluş ve mesleki oda ve derneklerce ödüllendirilmesinin çalışanları motive ettiğini ve şevk verdiğini sözlerine ekledi.