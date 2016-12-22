İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 Yılına Hazır

2016 yılının sona ermesiyle birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce personelin görev esnasında kullandıkları kiralık araçların yenilenmesi süreci tamamlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 45 adet aracı İl ve İlçe Müdürlüğü personelinin görevlendirilmelerinde kullanıma sunulacak. Bu sayede; personelin ulaşım sıkıntısını gidererek, 2017 yılında da tarladan sofraya kadarki tüm süreçlerin denetimi sağlamak, üreticiye yerinde ve zamanında ulaşarak bilgiyi aktarmak ve halkımıza güvenilir gıda sunmak amacıyla Kayseri’nin en ücra köşelerinde hizmet verilecek.

Mühendisi, Veteriner Hekimi, Teknikeri, Teknisyeni ve İşçileri ile bir aile olan İl Müdürlüğü her daim olduğu gibi 2017 yılında da Kayseri üreticisi ile işbirliği içerisinde hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.