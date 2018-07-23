İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda 2018 yılının ilk 6 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Vekili Başçelik, 2018 Ocak - Haziran döneminde İş-Kur’a 48 bin 764 kişinin işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunduğunu, toplam İş-Kur’a kayıtlı işsiz sayısının 51 bin 366, kayıtlı işgücü sayısı ise 99 bin 221 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Kayseri’nin istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığına işaret eden ve 2018 yılında da işçi arayan işveren ile işsizler arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Vali Yardımcısı Başçelik, şu bilgileri verdi:

“2018 Ocak - Haziran döneminde 62’si kamu, 19.090’ı ise özel sektörden olmak üzere toplam 19.152 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 29.449 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran döneminde 27 kamu, 4.450 özel sektör olmak üzere toplam 4.477 kişi işe yerleştirilmiştir. Aynı dönemde SGK kayıtlarına göre İlimizde özel sektörde 43.748 kişi işe yerleşmiş olup, bu rakam İş-Kur İl Müdürlüğünce özel sektörde gerçekleştirilen işe yerleştirme sayısına oranlandığında; özel sektör etkinlik oranı % 10.17 olarak gerçekleşmiştir”

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.