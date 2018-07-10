İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı yatırımların sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de takdir topladığını ve örnek olarak gösterildiğini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç da ziyaret vesilesiyle Koramaz Vadisi olarak bilinen bölge halkına müjde vererek, Melikgazi Belediyesinin katkıları ile 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İnşaat, Makina ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinde eğitim verecek Ağırnas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bugün itibariyle kayıt almaya başladığını, artık yeni Mimar Sinan’ların bu okuldan yetişeceğini ifade etti.

Melikgazi Belediyesinin okul binaları inşa eden, öğretmenler odası, okul bahçelerine çevre düzenlemesi, açık ve kapalı alan spor tesisleri oluşturması kısacası eğitimin her alanında sayısız hizmetler yaptığını belirten Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Kayseri denilence akla hayırseverler gelmektedir. Melikgazi Belediyesi onlarca okul binası inşa etmiş ve birçok kez hayırseverlik ödülü almıştır. Okullara yapılan yatırım ve hizmetleri tüm Kayseri biliyor. Örnek ve referans belediye olarak eğitime yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar takdir edilmekte, örnek gösterilmektedir. Bundan dolayı Eğitim Dostu Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ı ve ekibini gayretlerinden dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir ülke geleceğini önemsiyor ise eğitim olmaz ise olmazlarından olup bu yönde yapılan her türlü yatırım ve hizmet desteklenmeli ve katkı sağlanmalıdır. Kayseri eğitim açısından şanslı bir il çünkü; hem imkanları geniş hem de başarıyı hedefleyen eğitimci ve öğrencilere sahip. Bu iki olgu bir araya gelince biz kent yöneticilerine tek bir iş kalıyor oda eğitim ortamlarında kaliteyi artırmaktır. Sınıflarda öğrenci sayısını düşürüyor ve 25-30 kişilik sınıflar oluşturuyoruz. Çocukların eğitim alanlarını güzelleştiriyoruz. Biz bunu geleceğimiz için yapıyoruz. Eğitim ve öğretim alanındaki bu çalışmaları gerçekleştirirken Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak ve koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Bundan böyle de çalışmalarımız artarak devam edecektir.”