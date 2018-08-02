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02 Ağustos 2018 11:07

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci LGS’da Türkiye İkincisi Olan Kayrahan Kaya’yı Ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Liselere Geçiş Sınavında Türkiye ikincisi aynı zamanda Kayseri birincisi olan Kayrahan Kaya’yı kabul ederek başarısından dolayı ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci LGS’da Türkiye İkincisi Olan Kayrahan Kaya’yı Ödüllendirdi

02 Ağustos 2018 11:07


Erciyes Eğitim Kurumları Vakıf Başkanı İrfan Başyazıcı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, Genel Müdür Erdem Örnek, İlköğretim Okul Müdürü Serkan Pakel, Lise Müdürü Erol Dede ve öğrencinin anne Ebru Kaya ve Baba Ahmet Kaya katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Eğitim sevda işi, gönül işi bu iki kriteri yerine getiren öğretmen, okul başarıyı yakalar. Baba ve annelerin hayalleri çocuklarının hayallerinin önüne geçmemeli. Eğitim çok hızlı değişiyor. Çocuklarımızı bu değişim içinde yetiştirmeliyiz. Bu duygularla başarısından dolayı Kayrahan, öğretmenleri ve ailesini kutluyorum” dedi.


Başarılı öğrenci Kayhan Kaya ise; fizik ve sayısal alanda eğitim alarak, bilim adamı olmak istediğini söyledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, başarılı öğrenci Kayrahan Kaya’yı başarısından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.




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