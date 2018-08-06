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06 Ağustos 2018 13:00

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Üniversitelerle eğitim alanında ortak proje yapmak istiyoruz"

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci,

06 Ağustos 2018 13:00

Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyarete, Abdullah Gül Üniversitesinden Aday Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Harika Sülün ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fikri Ulusoy da katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’ na ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilimizdeki üniversitelerle eğitim alanında ortak proje ve etkinlik yapmak istiyoruz” diye konuştu.




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