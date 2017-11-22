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22 Kasım 2017 11:08

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Eğitim -Bir -Sen Kayseri Şubesini Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Eğitimciler Birliği Sendikası Kayseri 1 nolu Şubesine ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Eğitim -Bir -Sen Kayseri Şubesini Ziyaret Etti

22 Kasım 2017 11:08


Sendika binasına gelişinde, Eğitim Bir Sen Kayseri 1 nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.


Eğitim Bir Sen Kayseri 1 nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’ya ,yeniden bakım onarımı yapılan sendika binasını gezdirmesiyle ziyaret sona erdi.


Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Fatih Tanşu, Sezai Çamdalı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şekerci, Sendika yönetiminden Mehmet Emin Aslantürk, Ahmet Kucur, Latif Küçük katıldılar.




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