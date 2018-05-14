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14 Mayıs 2018 11:20

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı: “Unutulmamalıdır ki her insan engelli adayıdır”

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Engelliler Haftası programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı: “Unutulmamalıdır ki her insan engelli adayıdır”

14 Mayıs 2018 11:20


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle bir program düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve çok sayıda aile ve okul öğrencileri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, asıl önemli olanın engelli veya engelsiz olmak değil, insan olmak olduğunu vurguladı. Elmalı, engelli vatandaşların söz konusu olduğunda devletin resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak vatandaşlara hizmet etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarının altını çizerek: “İlimizde 9 okulun yanında, 32 tane Rehabilitasyon Merkezi, kaynaştırma, evde eğitim ve özel eğitim merkezlerimizle 8 bin 521 öğrencimiz eğitim almaktadır. Biz diyoruz ki asıl engelli, karşısına bir zorluk çıktığı zaman hemen pes eden, onu aşmak için mücadele etmeyendir. Engelliler için yaptığımız her hizmetin bir gün kendimize de lazım olabileceğini unutmayalım” dedi.


“Onları sahiplendiğimiz zaman, onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz”


Toplumun uzatacağı sıcak bir dost elinin onların iyi hissetmesini ve içindeki cevherin ortaya çıkması için çok önemli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, onların herkes gibi normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığının oluşturulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.


Yapılan konuşmaların ardından okul öğrencileri düzenledikleri gösteriler ile gelen izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.




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