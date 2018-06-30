İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci görevine başladı

Ekinci’yi, İl Milli Eğitim Müdürlüğün önünde(MEB) Bakan Müşaviri olarak atanan Osman Elmalı karşıladı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleriyle tanışan Ekinci, makamında Osman Elmalı ile bir süre sohbet etti. Ardından Ekinci ve Elmalı arasında devir teslim töreni yapıldı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde 18 ay boyunca hizmet eden Elmalı, Ekinci’ye yeni çalışmalarından dolayı başarılar dileyerek çiçek takdim etti, ardından yeni görevinde başarılar dileyerek İl Müdürlüğünden ayrıldı.