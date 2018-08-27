İl Müftülüğü personeli bayramlaştı

Dr. Şahin Güven, bayramlaşmak üzere müftülük toplantı salonunda, İl Müftülüğü personeli ile bir araya geldi.

Geçmiş Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Güven, bu yılki vekâletle kurban bağışı organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu yıl 8.459 adet vekâlet yoluyla kurban bağışı, müftülüklerimize ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri şubesine teslim edildi. Bağış sayısı, Türkiye genelinde 425 bini geçti. Bu, kurumumuz için iyi bir rekordur. Bu gelişme, TDV’nin toplumdaki karşılığının ne olduğunu göstermiş oluyor. İl ve ilçe müftülük personelleri, ciddi çalışmalar kaydettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Aidiyet dediğimiz olgunun, böylece yavaş yavaş gelişmeye başladığının göstergesidir bunlar” ifadelerini kullandı.

Toplanan bağışlarla alınan 235 büyükbaş hayvanın yani 1645 hissenin Kayseri’de kesildiğini belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kesilen kurbanların önemli bir kısmı, paketlenerek Kayseri’deki fakir, gariban, yoksul olan ihtiyaç sahiplerine, Suriyeli, Doğu Türkistanlı ve Irak-Telafer Türkmenlerine ulaştırıldı.

Diğer kısımları ise yurtlarımızda ve Kur’an kurslarımızda barınan öğrencilerimizin yıl boyunca et ihtiyaçlarının karşılanması için buralara verildi.”

Şehrin belli yerlerine stantların kurulmasıyla toplanan vekâlet yoluyla kurban bağışlarının son yıllarda güzel gelişmelere vesile olduğuna vurgu yapan Güven, sözlerinin sonunda, müftülük personeline insan ilişkilerine dair hatırlatmalarda bulundu.

Güven, personelin geçmiş bayramını tekrardan tebrik etti ve toplantı salonunun çıkışında bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşma merasimine, İl Müftüsü Güven’in yanı sıra İl Müftülüğü personeli katıldı.