İl Müftüsü Şahin: “Hac, Rabbimizin üzerimizdeki hakkıdır!”

Dr. Şahin Güven, “Hac, Rabbimizin üzerimizdeki hakkıdır” dedi.

Kocasinan İlçe Müftülüğünün konferans salonunda gerçekleşen seminere, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçesinden 200 hacı adayı katıldı.

‘Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı’ başlığını taşıyan konuşmasının başında, uzun yıllar haccın çıkması için bekleyenler olmasına rağmen bu yıl hac kurasının kendilerine nasip olmasından dolayı hacı adaylarının şükretmeleri gerektiğini ifade eden Sayın Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüce Mevla, Anadolu topraklarından hac vazifesini yerine getirmeniz için bu yıl sizleri seçti. Ülkemizi ve milletimizi, kutsal topraklarda hacı adayı olarak sizler temsil edeceksiniz. İslam Dünyasının dört bir tarafından, hatta Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden Müslümanlar, hacca gelecekler. Onun için ne kadar şükredilse azdır.

Hepinizin bildiği üzere, her Müslümanın, ömründe en az bir defa usulüne uygun bir şekilde hac ibadetini yerine getirmesi farzdır. Bu da herkes için değil, hali-vakti yerinde olup da haccetmeye sağlık durumu el verenler içindir. Yüce Mevla, içimizden güç yetirenlerin Beytullah’ı haccetmelerinin farz olduğunu bildiriyor Kur’an-ı Kerim’de.

Ömrümüzde en az bir defa kutsal toprakları ziyaret etmek ve hac ibadetini yerine getirmek Müslümanlığımızın şiarlarından ise bunları iyice öğrenmeliyiz. Bu seminerlerimiz vesilesiyle sizler, hacca hazırlanıyorsunuz. Bu seminerlerden aldığınız bilgilerle donanım sahibi olacak ve rahat ibadetlerinize hazırlanacaksınız inşallah. Hayatımızın ibadetini yapacaksak, ona iyi bir şekilde hazırlanmalıyız. Oranın heyecanını doya doya yaşayın. Gözyaşlarımız, belki de bizleri cehennem azabından kurtaracak. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), üç damlanın, sahibinin cehennem azabından kurtulmasına vesile olacağını söylüyor. Bunlar; şehidin kandamlası, helalinden kazanırken kişinin döktüğü alın teri ve Allah rızası için akıtılan gözyaşıdır. Orada, duygu yoğunluğu bol olan bir ibadet hayatının içerisinde olacaksınız. İbadetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. El âlem ne der, gibibir düşünceye kapılarak yapılacak olan bir haccın sevabı olmaz. Yüce Mevla emrettiği için hacca gittiğimizi bilmeliyiz.”

Hac semineri programında ayrıca İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, ‘Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık’ başlıklı; İl Müftülüğü Şube Müdürü Şaban Çakır, ‘Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki’ başlıklı ve Dr. Levent Tundar da ‘Temel Sağlık Bilgileri’ başlıklı birer sunum yaptılar.

Bu yılki Kayseri’den normal hac kafilesinin ilki, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü; son kafile ise 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü hareket edecek.