İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve İnovasyon Sempozyumu düzenledi

Erciyes Üniversitesi Tekno Park’ta düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon işbirliği programına, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Uçar, İstanbul Consültan Grup direktörü Yavuz Selim Sılay, İda Capital’den Cem Baydok, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Benli,“KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile; ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen Zemin İstanbul projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiştir. 3 ana merkezden (Kuluçka Merkezi, Eğitim-Etkinlik + Animasyon Merkezi, Deneyim Merkezi) oluşan Zemin İstanbul inovasyonun merkezinde insan olgusunu barındırmakta ve kullanıcılarına yeteneklerini gösterebilecekleri, modern bilişim ve iletişim teknolojileri çözümlerinden faydalanabilecekleri bir fırsat sunmaktadır.Biz bunu Kayseri’ye uygulamak istiyoruz” dedi.

Program; konuşmacıların sunumu ve soruların cevaplandırılması ile son buldu.