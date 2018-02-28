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28 Şubat 2018 14:27

İl Sağlık Müdürlüğü Güçlü Kadınlar Projesi Viyana Hareketliliği tamamlandı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki kadın sağlığı çalışmalarının kıyaslanmasını içeren ‘Güçlü Kadınlar Projesi’nin Viyana Hareketliliği tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Güçlü Kadınlar Projesi Viyana Hareketliliği tamamlandı

28 Şubat 2018 14:27



İl Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı Birimi tarafından hazırlanarak AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı2017 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 30.918,00 Avro hibe ile desteklenmeye hak kazanan ‘Güçlü Kadınlar’ isimli projesi Viyana Hareketlilik programı 18-24 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Hareketlilik süresince ilde görev yapan 4 aile hekimi ve 2 aile sağlığı personeli, ÖGMÖ Aile Hekimliği Derneği, Viyana Devlet Hastanesi Kadın Sağlığı Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ve Sağlık Meslek Lisesi ile eğitim, uygulama ve örnek çalışmalar hakkında görüşmeler ve bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Ziyaretler esnasında Avrupa ve Avusturya Sağlık Sistemleriyle Türkiye’de uygulanan birinci basamak Kadın Sağlığı Çalışmaları karşılaştırıldı. Türkiye’de Aile Hekimliği sisteminde kadın sağlığı standartlarının çok iyi seviyede olduğu, kadın ve çocuk sağlığı konusunda halkın kendi sağlığını koruma ve takibine yönelik sorumluluk almasına dair eğitimlerin artırılması gerektiği kanaatine varıldı.




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