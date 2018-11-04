İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanında 200 adet Sedir Çamı toprakla buluştu

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte 200 sedir çamı toprak ile buluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, UMKE gönüllüleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Etkinlik kapsamında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'de ormanlık alanları çoğaltmak istediklerini ifade etti. Tarihte ormanlara ve ağaçlara verilen öneme de değinen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Bugün burada İl Sağlık Müdürlüğü olarak bölge işletmesi ile birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdik. 200 adet Sedir Çamı diktik. 150 personelimiz ile birlikte ağaç dikimini gerçekleştirdik. Peygamber efendimiz bir hadisinde: “Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinde bir fidan varsa onu dikiniz.” diye buyuruyor. Bu gibi ağaç dikme etkinlikleri de bize karşılıksız iyilik yapmayı da öğretiyor. Tarihimize baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in nizamnamesinde ‘ Kim ormandan bir dal keserse başını keserim' diye sert bir ifadesi vardır. Bunlar bizim tarihimizde ormanlara ve ağaca verdiğimiz önemi gösteriyor. Ayrıca Türkiye'de orman oranına baktığımız zaman Türkiye'nin yüzde 28 oranla bir ormanlık alanı var. Kayseri ise yüzde 12 seviyelerindedir. İklim şartları etkili olmakta ancak biz bunu el birliğiyle vererek yüzde 28 civarlarına çıkaramasak bile yüzde 20 seviyelerine çıkaracağımızı umuyorum. Bu iş birliğini bize sunduğu için Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ağaç dikimine katılan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop da bu tür etkinliklerin yeni nesillere örnek olmasını dile getirerek: “Bugün Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik. bize emanet edilen bu güzel toprakları yeniden çam ağaçları dikerek bir sonra ki nesillere aktarmak için tüm arkadaşlarımızla beraber böyle güzel bir mekana geldik. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizde Kayseri Devlet Hastanesi olarak bu etkinliğe personelimizle birlikte katıldık. Bir sonraki nesillere örnek olacağını umuyoruz” dedi.

Ağaç dikiminin ardından İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, katılımcı personellere aşure dağıttı. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.