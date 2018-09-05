İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Başkanlığında yapılan toplantıya, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin, Yatırımlar Birim Sorumlusu Makine Yüksek Mühendisi M.Fatih Tosun ile Etüt-Proje biriminden Yüksek Mimar Sercan Öcal, İnşaat Mühendisleri M.Ayhan Beşparmak, H.Reşit Sarıbaş, Eyyup Uzun, Makine Mühendisi Mustafa Köprü, Elektrik - Elektronik Mühendisi Kadir Sönmez katıldı.

Kayseri genelinde bulunan mevcut sağlık yatırımları ve yapılması planlanan tesislerin projeleri detaylı şekilde masaya yatırılarak incelendiği toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.