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05 Eylül 2018 12:48

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Mevcut Yatırımlar ve Proje Planlama Toplantısı Yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Kayseri genelindeki sağlık projeleri hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Mevcut Yatırımlar ve Proje Planlama Toplantısı Yapıldı

05 Eylül 2018 12:48


İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Başkanlığında yapılan toplantıya, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin, Yatırımlar Birim Sorumlusu Makine Yüksek Mühendisi M.Fatih Tosun ile Etüt-Proje biriminden Yüksek Mimar Sercan Öcal, İnşaat Mühendisleri M.Ayhan Beşparmak, H.Reşit Sarıbaş, Eyyup Uzun, Makine Mühendisi Mustafa Köprü, Elektrik - Elektronik Mühendisi Kadir Sönmez katıldı.


Kayseri genelinde bulunan mevcut sağlık yatırımları ve yapılması planlanan tesislerin projeleri detaylı şekilde masaya yatırılarak incelendiği toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.




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