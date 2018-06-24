Türkiye genelinde yapılan 24 Haziran erken genel seçimleri kapsamında Kayseri genelinde 100’den fazla hasta ve engelli, ambulansla oy kullanmaya götürüldü. Vatandaşlar, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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Diyabet hastası 82 yaşındaki Emine Kalem, oy kullanmak için evde sağlık hizmetlerinden yardım istedi. Yıldırım Bayezid mahallesinde oturan hasta, oy kullanacağı Fatih İlkokuluna getirildi. Tekerlekli sandalyede sağlık görevlilerinin yardımıyla sandıkta oyunu kullanan Emine Kalem’in kızı Havva Yerlikaya ise, “Annem yatalak kalkamıyor. Sağlık Bakanlığı görevlileri geliyor evde bakım hizmeti veriyor. Teşekkür ederiz. Bugün de oy kullanmak için evde sağlık hizmetlerine müracaat ettik. Sağolsun geldiler, getirdiler. Allah razı olsun” dedi.

Diyabet hastası, Bir gözü görmeyen ve yürüme güçlüğü çeken hasta 80 yaşındaki Güleser Selvi ise 112’ye müracaat etti. Talas Mevlana mahallesinde oturan hasta 112 ekipleri ile taşınarak 75. Yıl Zübeyde Germirli İlkokulu 1088 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Kızı Venhar Özcan, “Hastam yaşlı ve yürüyemiyor. 112’yi arayın dediler. Aradık geldiler ve annemi sandığa götürdüler. O da bizi tabii çok mutlu etti. İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi utandırmasın” dedi.