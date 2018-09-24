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İl Sağlık Müdürlüğü'nün ‘First Touch' Projesi kabul edildi

İl Sağlık Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi kabul edildi.


Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 199 proje başvurusundan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alındı ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi.


-KA202 2018 yılı Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 13 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazandı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan 2018-1-TR01-KA202-059488 numaralı ve First Touch başlıklı proje, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutuldu ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda 123 bin 90 Avro hibe desteği almaya hak kazandı.

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