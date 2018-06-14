Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, bayram ziyaretinde ikramlarda aşırıya kaçılmaması uyarısında bulunarak, "Bayram tatili süresinde Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği’nin acilleri açık olup 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimize bağlı ambulans ve hava ambulansı 24 saat kesintisiz hizmet verecektir." dedi.

İl Sağlık Müdürü Benli; Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle normal yeme-içme düzenine geçileceğini ve besin tüketim miktarında artma eğilimi görüleceğini belirtti. Bayramda ise misafirliklerde ikramlara dikkat edilmesi ve aşırıya kaçılmaması konusunda uyarılarda bulunan Benli; "Mübarek Ramazan ayının sonuna gelinmesi ve bayram nedeni ile normal yeme düzenine geçilerek, tüketilen besin miktarında artma eğilimi görülmektedir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşamamak için ihmal edilmemesi gereken altın kurallar. Geleneksel bayram ikramları (çikolata, börek, baklava ) kan şekerini hızla yükselten, enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri ihmal edilmemelidir. Sağlıklı bir bayram geçirmek için ev sahiplerinin ikramda ısrarcı olmamalarını, misafirlerinse ölçüyü kaçırmamaları gerekmektedir. Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırmayınız. Öğün aralarını en az 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenleyiniz. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenilmemelidir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber vb. çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az yağlı peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis vb yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Ekmek olarak tam buğday ekmeği tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Baklava yerine sütlü tatlı

Mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşanmaması için şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Benli; "Ramazan bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların (tatlılar, çikolata vb) tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar küçük porsiyonlar halinde tercih edilmelidir. İkramda bulunurken ise hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, taze veya kuru meyveler; şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata, ayran vb. içecekler sunulmalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, kuru baklagiller ve meyve tüketilmelidir. Ayrıca Bayramda şeker ve şekerli ürünleri satın alırken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olmasına, son kullanma tarihinin geçmemiş ve ambalajının bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir. Yetişkin bireyler imkanlar dahilinde günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelidirler. Lif (posa) içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engellerler. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler" dedi.

Günde en az 2 litre su içilmeli

Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata ve az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir.

Siyah çay yerine bitki çayı. Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastaları gün boyu çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri fazla miktarda tüketmemelidirler. Bayramda şeker ve şekerli ürünleri aşırıya kaçmayacak miktarlarda almaya ve satın alırken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olmasına, son kullanma tarihinin geçmemiş ve ambalajının bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması oldukça önemlidir. Bayram tatili süresinde Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği’nin acilleri açık olup 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimize bağlı ambulans ve hava ambulansı 24 saat kesintisiz hizmet verecektir."