İsmail Kılıç, SEPSİS’e bağlı ölümlerin sayısını azaltmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya SEPSİS Günü dolayısıyla SEPSİS Farkındalık Eğitim Toplantısı düzenledi. Erciyes Üniversitesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç; “SEPSİS dünyada 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen 5,5 - 8 milyon kişinin ölümüne yol açtığı bilinen, görülme sıklığı her geçen yıl artış gösteren, hastanelerde gerçekleşen her yıl 2-3 ölümden birisinin nedeni olduğu düşünülen, ülkemizde de sık görülen bir sağlık problemidir. SEPSİS artık insanlarımızı tehdit eden bir vaka konumunda. Geçtiğimiz yıllarda da 13 Eylül Dünya SEPSİS Günü olarak kabul edilmiş ve farkındalık eğitimleri düzenlenmiş olup 26 Mayıs 2017 tarihinde Cenevre’de gerçekleşen Dünya Sağlık Kurulu’nda önemli hastalıklar listesine alınmış ve 13 Eylül Dünya SEPSİS Günü resmen kabul edilmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı himayesinde sağlık çalışanlarını hedefleyen SEPSİS farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri içeren bir eğitim seferberliği planlanmıştır. Bu eğitimler sayesinde ülkemizde ve ilimizde SEPSİS ve buna bağlı ölümlerin en alt seviyelere düşürülmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise etkinliğin önemini vurgulayarak, “Bu sene etkinliğe biz ev sahipliği yapıyoruz, mutluyuz. Her yıl 30 milyon kişiyi etkileyen bu şekildeki hastalıkla ilgili hekimlerin ve hekim dışı sağlık personelinin bilgi sahibi olması oldukça önemli. Bu etkinlik oldukça önemli ve anlamlı” diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Aliye Esmaoğlu Çoruh tarafından hastalık hakkında sunum yaptı.