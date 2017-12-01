Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Dünya İslam Sağlık Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’ne katıldı.

İstanbul’da ’Sağlığın Geliştirilmesi ve Afet Yönetimi’ temasıyla düzenlenen Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’nde; paneller, konferanslar ve grup çalışmaları ile İslam Aleminin sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak. İnsan kaynakları ve maddi imkanların ortak kullanımı araştırılacak olan kongrede; Sağlık Der. Kurucu Başkanı Dr. Ahmet Fevzi İnceöz ile birlikte İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Geleneksel Tıp Komisyonunun Başkanlığını yapıyor. Dünyanın 70 ülkesinden 400’den fazla Müslüman’ın kurduğu sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren kongre, ’Dünya İslam Sağlık Birliği’ni güçlendirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda hep birlikte ortak projeler yürütme, sağlığın geliştirilmesinde işbirliği ve afetlerde koordinasyon hedeflerinin de bulunduğu kongrede, sağlık politikalarının geliştirilmesi, gerek ulusal ve uluslararası sağlık yardımı faaliyetleri, gerekse öğrenci değişim programları konularında da çalışmalar yürütülecek.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli konuşmasında; yardıma muhtaç ülkelere ilk yardım elini Türkiye’nin uzattığını ve dünyada sağlık yardımında birinci sırada olduğunu, Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’ne katılımın bu sene daha fazla olduğunu belirtti. Gelecek sene katılımın daha da fazla olacağını tahmin ettiğini ifade eden Benli, "15 yıldır Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sistem olarak belirli bir üst düzeye çıktık. Şu an birçok noktada dünyanın ilk sıralarında yer almaya başladık. En azından sistemimizi bile ihraç etsek, Müslüman ülkelere büyük bir hayır olacaktır" ifadelerini kullandı.

28 Kasım 2017 tarihinde başlayan kongre; 3 gün sürecek olup 1 Aralık 2017 tarihinde sonuç bildirilerinin okunması ile son bulacak.