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24 Kasım 2017 14:20

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Görevi Dr. İsmail Kılıç’tan Devir Aldı

694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilat yapısının değiştirilmesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’ye atanan İl Sağlık Müdürü Yrd.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Görevi Dr. İsmail Kılıç’tan Devir Aldı

24 Kasım 2017 14:20

Doç. Dr. Ali Ramazan Benli düzenlenen tören ile görevi Dr. İsmail Kılıç’tan devir aldı.


İl Sağlık Müdürlüğü Makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine; İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri de katıldı. Törende İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Dr. İsmail Kılıç’a bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Dr İsmail Kılıç da İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye yeni görevinde başarılar diledi.


İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli, göreve başlaması nedeniyle çiçek göndermek isteyenlerin çiçek gönderilmesi yerine Kızılay’a bağışta bulunulmasını istedi.




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